Mash: У пострадавшего владельца внедорожника были конфликты с сотрудниками его заведений

Заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) на капот внедорожника бизнесмена в Москве могли его подчиненные в качестве мести, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, такую версию сейчас в том числе рассматривают правоохранители.

Mash пишет, что у Виктора Мишачева были конфликты с сотрудниками его заведений из-за невыплат зарплат. Якобы в одном из ресторанов он и его соучредители сильно задолжали персоналу, из-за чего начались разборки. В ближайшие дни было запланировано собрание, чтобы обсудить данный вопрос.

Известно, что бизнесмен владеет долями в нескольких компаниях, в том числе в известных ночных заведениях "Гадкий койот" и "Грязные танцы" в Москве, а также в "Бунин баре" в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что СВУ находилось в пакете на капоте внедорожника TANK, припаркованного у жилого дома на Профсоюзной улице, оно было прикрыто детской пеленкой. Около восьми утра мужчина с 6-летним ребенком вышли из дома и заметили подозрительный предмет на своей машине. Водитель хотел убрать его, в этот момент прозвучал взрыв. Пострадали двое мужчин, у них - ранение ног и рук, у ребенка рассечена голова. Пострадавших увезли с места инцидента на скорой. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. По одной из версий, СВУ на капот могли заложить конкуренты бизнесмена.