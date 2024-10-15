15 Октября 2024
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге вандалы разрисовали восстановленную усадьбу Шумкова

В Екатеринбурге на улице Красноармейской неизвестные разрисовали недавно восстановленный объект культурного наследия – усадьбу Шумкова. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", на записи отчетливо видно, как группа молодых людей общается рядом с усадьбой. К ним подходят еще двое и по пути останавливаются, чтобы сделать надпись на стене усадьбы. В компании присутствует ребенок, которому тоже дают краску порисовать на стене.

Сделав свое дело, молодые люди спокойно уходят. Благодаря уличному освещению лица предполагаемых вандалов оказались хорошо видны.

Работы по восстановлению памятника архитектуры не так давно завершила компания "Атомстройкомплекс", которой и принадлежит особняк. Сейчас в нем расположена медицинская клиника "Здрава". В компании отметили, что планируют подать заявление о порче имущества в полицию и передать туда записи с видеокамер. Испорченную стену застройщик уже оперативно перекрасил за свой счет.

В "Атоме" отмечают, что, несмотря на то, что Красноармейская расположена в самом центре Екатеринбурга, местные жители регулярно страдают от действий вандалов, которые портят благоустройство улицы. Этим летом здесь не раз выкапывали высаженные гортензии и розы, а на новых клумбах прохожие выгуливают собак.

Усадьба Шумкова – объект культурного наследия и памятник архитектуры середины XIX века. Дом был построен в эпоху классицизма и выполнен в имперском стиле. Долгие годы здание стояло разрушенным, но "Атомстройкомплекс" выкупил его в 2014 году и поэтапно восстановил, приспособив под современные нужды.

Теги: вандалы, усадьба, надписи, Екатеринбург


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