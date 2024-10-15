Махонин предложил ввести новые выплаты при рождении ребенка для жен участников СВО

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил ввести новые выплаты при рождении ребенка для жен участников СВО и студентов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.

Он внес на рассмотрение в краевой парламент закон, согласно которому, единовременную выплату при рождении ребенка смогут получать женщины, состоящие в браке с участником специальной военной операции или обучающиеся в профессиональном образовательном учреждении или вузе. Размер выплаты составит 134 650 рублей.

В случае его принятия единовременная выплата будет предоставляться на каждого ребенка при обращении за ее назначением до достижения ребенком возраста трех лет. Порядок и условия предоставления будут определяться нормативными правовыми актами правительства Пермского края.

Планируется, что проект закона будет рассмотрен на заседании краевого парламента в октябре в двух чтениях.