15 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Ректор МГПУ призвал разрешить пользоваться на ЕГЭ интернетом

Ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко считает, что нужно начать обсуждение того, чтобы разрешить пользоваться на ЕГЭ интернетом.
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Он сказал, что отмена ЕГЭ вряд ли возможна, но его трансформация нужна. Необходима ясная стратегия того, как будут меняться измерительные материалы. Уже сейчас нужно обсуждать возможность пользоваться на ЕГЭ интернетом. Это не ближайшая перспектива, но "элементы таких заданий вводить пора", иначе будет расти недовольство в обществе. Почему и для чего уже "пора", осталось неясным. Насколько можно понять, он считает это необходимым из-за того, что интернет есть практически везде. Но та же логика не требует умения считать в уме, раз в каждом телефоне есть калькулятор.

Реморенко ранее "прославился" тем, что разрешил студентам писать дипломы с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Специалист в области ИИ, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов говорит, что это означает одно - дальнейшее снижение уровня выпускников, которые даже диплом не могут сами написать. Потому что ИИ снижает качество всего, где его используют.

При этом Реморенко высказал интересную мысль: "чем раньше вы ориентируете человека на конкретное место в обществе, на конкретную профессию, тем это общество становится менее развитым". Это в полной мере можно отнести к тенденциям последних лет с упором на раннюю профилизацию, но ректор почему-то обвинил в этом советское образование.

Еще один любопытный факт: 50% поступающих в педагогическую магистратуру не имеют первого базового педагогического образования. А до половины поступающих открыто заявляют, что педагогическое образование для них ценно своей гибкостью, то есть они не собираются непременно преподавать, а рассматривают варианты, где просто нужно работать с людьми. Это ценное свидетельство ректора педвуза о том, что лишь небольшая доля его выпускников идут в школы. Он призвал привлекать в школы выпускников не только из педвузов.

"Прекрасная протестантская этика и либеральная логика руководителя (представителя когорты людей, промышлявших в деле строительства существующей системы образования), заключающаяся в полной безответственности. А за что университету платят, выделяя квоты по специальности "учитель"? Чтобы этот "учитель" гибко пошел работать в финансы, а на должность учителя будем звать выпускника МИФИ? Вы предлагаете бюджетные деньги, выделяемые на подготовку учителей, пустить на сторону?" - возмутился учитель информатики из Санкт-Петербурга, глава городского родительского комитета Михаил Богданов.

Характерно, что за последние семь последних лет МГПУ не выпустил ни одного учителя физики. В то время как выпустил 1219 юристов и 215 дизайнеров.

Теги: егэ, интернет


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