В Астрахани прошло награждение победителей «Игр Каспия»

В регионе завершилось физкультурное мероприятие «Игры Каспия». Оно прошло в формате универсиады Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран. На прошлой неделе более 800 студентов из университетов Прикаспийских стран и представители 14 стран Африки, обучающихся в астраханских вузах, соревновались по десяти видам спорта.

В спортивном комплексе «Звёздный» на ярком празднике дружбы и спорта, сопровождавшемся национальными мелодиями и танцами, присутствовали представители органов власти региона, Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран, консульских учреждений, расположенных в Астрахани.

Уникальным праздником студенческого спорта назвал «Игры Каспия» вице-губернатор — председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев, который обратился с приветственным словом к участникам «Игр Каспия».

«В эти дни Астрахань вновь стала центром научного, культурного и спортивного сотрудничества, — отметил он. — Все участники соревнований продемонстрировали сильный характер, волю к победе, подарили зрителям незабываемые впечатления и эмоции. Верю, что дружбу и спортивное братство вы пронесете через всю жизнь».

В телеграмме министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярёва, которую зачитал представитель данного ведомства Виктор Червяков, отмечается, что состоявшееся в Астрахани физкультурное мероприятие «Игры Каспия» послужило укреплению межвузовских связей, обмену опытом и дальнейшему развитию студенческого спорта в Прикаспийских странах.

Под бурные аплодисменты собравшихся на арене «Звёздного» спортсмены прошли парадом с флагами 14 университетов Прикаспийских стран. Победителям и призёрам соревнований вручили кубки, дипломы и медали, сообщили в министерстве внешних связей Астраханской области.

По итогам общекомандного зачёта первое место заняла команда Атырауского университета имени Х. Досмухамедова. На втором и третьем местах — команды Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева и Астраханского государственного технического университета.

На сцене «Звёздного» перед собравшимися выступили лучшие студенческие творческие коллективы.