На Пушкинском болоте в уральском поселке утонули двое 9-летних детей

В поселке Новоасбест Горноуральского городского округа (Свердловская область) в районе Пушкинского болота нашли тела двух 9-летних детей. Мальчик и девочка гуляли с 13-летним подростком, когда решили пройтись по наледи.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, трагедия произошла сегодня днем. Болото находится всего в 100 м. от ул. Цыганково в пос. Новоасбест. Гуляя, дети увидели на поверхности воды наледь, по которой захотели пройтись. В отличие от младших, 13-летний мальчик остался на берегу. В какой-то момент ледяная корка сломалась и младшеклассники провалились под лед. Подросток попытался их вытащить самостоятельно, но не смог, после чего побежал к ближайшему дому звать на помощь. К сожалению, ребят не удалось спасти.

И.о.прокурора Пригородного района Ольга Захарова выехала на место для координации деятельности правоохранительных органов. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательств об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В пресс-службе СКР сообщили, что для более тщательного выяснения всех обстоятельств было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Сейчас осматривается место происшествия, допрашиваются свидетели. Тела погибших будут направлены на экспертизу для выяснения точной причины смерти Предварительная же - утопление в воде, внешних телесных повреждений не обнаружено.

"По имеющимся предварительным данным, семьи, в которых случилась непоправимая беда, на учете в органах системы профилактики (в том числе, ПДН полиции) не состояли, семьи эти благополучные. Глубина водоема в районе места происшествия достигает 3 метров. Дом, в котором проживал один из погибших, расположен всего в 300 метрах. В ходе разбирательства, проводимого сотрудниками органов внутренних дел, будет проверяться, принимались ли должные меры по недопущению случаев выхода несовершеннолетних детей на лед, и также будет дана оценка действиям (возможному бездействию) родителей", - отметил ЧП начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых