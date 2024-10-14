Маленького медвежонка застрелили в Пензенской области

Истощенного медвежонка застрелили из карабина в Пензенской области. Очевидцы говорят, что он не представлял опасности, но в Министерстве лесного хозяйства отмечают, что зверь был агрессивным, пишет SHOT.

12 октября в село Устье забрёл медвежонок, который был сильно истощён, искал еду и воду. В этот момент приехал лесничий, который по словам очевидцев, пять раз выстрелил из охотничьего ружья в медвежонка. Тот погиб.

Жители села Устье требуют привлечь к ответственности лесничего. По их словам, никакой угрозы для них зверь не представлял и вышел к людям за помощью.