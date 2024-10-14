Губернатор Челябинской области назначил новых вице-премьеров

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о назначении заместителей председателя правительства региона. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

По решению Алексея Текслера заместителями председателя правительства Челябинской области будут назначены: Антон Артемов - будет отвечать за межведомственные вопросы социально-экономического развития региона, аналитическую работу и вопросы реализации национальных проектов. Сергей Зюсь - в сфере ответственности вопросы реализации информационной политики органов государственной власти региона, вопросы развития сферы массовых коммуникации и средств массовой информации. Андрей Коляда - в сфере ведения межведомственные вопросы координации органов исполнительной власти в области имущественных отношений, управления лесным фондом, а также развития туризма в регионе.

Помимо этого, Юрий Кузнецов возглавит аппарат губернатора и правительства Челябинской области в статусе заместителя председателя правительства. Маргарита Павлова - будет отвечать за межведомственные вопросы взаимодействия с НКО, работающими в части поддержки участников специальной военной операции, а также членов их семей. Также по решению Текслера министром общественной безопасности будет назначен Александр Гриб. В настоящее время он занимает должность министра физической культуры и спорта региона.

Отмечается, что это новые должности в структуре областного правительства, которые необходимы для усиления координации отдельных приоритетных направлений, общих для различных органов исполнительной власти региона.