Донецк снова переводят на подачу воды раз в два дня

С 14 октября Донецк и Макеевку снова переводят на сокращенный график подачи воды - раз в два дня вечером.

Такой режим продлится до 1 ноября. Мера объяснятся проведением регламентных работ на магистральных водоводах, питающих агломерацию. Для тех, кто платит по счетчику, ничего не изменится: они просто не будут платить за отсутствующую услугу. Для тех же, у кого счетчиков нет, за те сутки, когда воды не будет, начисления обещают не производить.

Недавно в Донецке и других городах ДНР задним числом ввели плату за воду, причем тем, у кого нет счетчика, насчитывают за подачу воды по вечерам суточную норму потребления - в многоквартирных домах это 330 литров на человека ежедневно. Считается, что за несколько вечерних часов каждый успеет набрать и использовать 330 литров. Решение приняла некая "рабочая группа по реализации специального инфраструктурного проекта", которая своим протоколом №98прт от 07.08.2024 года отменила мораторий главы ДНР. Данный протокол нигде не был опубликован, а кто его подписывал — неизвестно. Все это не соответствует Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 №354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", которое предусматривает, что холодную воду не должны отключать более чем на 4 часа за один раз или 8 часов за месяц. Очевидно, в ДНР это постановление не действует.

Новое ограничение подачи воды не отразится на подготовке к отопительному сезону, заверяют власти, которые просят отнестись с пониманием. Многие жители, однако, отнеслись к этому без понимания.

"В сентябре три дня воды не было, тоже обещали не начислять за эти дни!!! Но посчитали все по полной, за 30 дней (у нас нет счетчика). И в водоканале сказали, что никому ничего не пересчитывали", — написала Helga.

"Чтобы вы ни делали, все в ущерб людям. Если вы задним числом ввели оплату, то о чем говорить", — возмущается Елена.

В 2023 году врио председателя Госводрыбхоза ДНР Андрей Судьин призвал понять, что нормального водоснабжения в Донбассе уже не будет, по крайней мере в ближайшие годы.