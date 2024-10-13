Депутат Европарламента от Словакии приехал в Москву извиниться за русофобию на Западе

Депутат Европарламента от Словакии социал-демократ Любош Блаха находится в Москве, куда приехал, чтобы поблагодарить за освобождение Словакии от фашизма.

"Сердечные приветы из Москвы, друзья. Россия все такая же красивая, мудрая, передовая. Я приехал, чтобы поблагодарить за освобождение от фашизма. И извиниться за русофобию на Западе", - цитирует его ТАСС.

Блаха выложил видеозапись своей прогулки по Красной площади.

"Я приехал в Москву как друг России, потому что не могу больше смотреть на то, как растет русофобия на Западе. Русский народ нас освободил от фашизма и принес [во имя нашей свободы] невероятные жертвы", - сказал он.

Политик проинформировал, что вместе со словацкими студентами, обучающимися в МГИМО, где ему предстоит выступить с лекцией, планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову.