На Кубани идет эвакуация из-за фрагмента беспилотника с неразорвавшейся частью

В Краснодарском крае обломки сбитого армией беспилотника упали во двор многоквартирного дома.

По данным оперштаба Кубани, после ночной атаки киевского режима во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске найден фрагмент беспилотника с неразорвавшейся частью. На месте работают экстренные и специальные службы. Жителей двух ближайших многоквартирных домов эвакуировали для спокойного удаления и уничтожения устройства. Пострадавших и разрушений нет.

Напомним, сегодня над Россией сбиты 47 беспилотников. 17 БПЛА уничтожены над Краснодарским краем, 16 – над акваторией Азовского моря, 12 – над Курской областью, два – над Белгородской.