Развитие студенческого спорта в странах Прикаспия обсуждали в Астрахани

В Астрахани продолжает работу XXVI Генеральная ассамблея Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран. На площадке Института развития образования «Платформа» прошёл международный круглый стол «Развитие студенческого спорта в Прикаспийском регионе: состояние и перспективы».

В нём участвовали представители органов власти региона, федеральных спортивных структур, консульских учреждений, расположенных в Астрахани, спортсмены-студенты, курсанты и тренеры учебных заведений Астраханской области, Азербайджана и Казахстана.

Модератором встречи выступила руководитель Центра международных и общественно-политических исследований «Каспий-Евразия» Евгения Юкина.

«Астраханская область активно развивает многоплановое сотрудничество с прикаспийскими странами. Особое место в этом взаимодействии, безусловно, занимает образование, — подчеркнул министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков. — Астраханские вузы имеют прочные связи с образовательными организациями стран „Каспийской пятерки“ в самых разных областях: от научных изысканий и академической мобильности до совместных мероприятий, в том числе по линии спорта. Неоспоримо, что спорт обладает объединяющей силой».

Владимир Головков отметил, что эти дни в Астрахани под эгидой международного физкультурного мероприятия «Игры Каспия» в третий раз проводятся Международные спортивные игры студентов Прикаспийских стран.

Консул Туркменистана в Астрахани Гадам Иламанов отметил, что в Астраханской области на регулярной основе проводятся мероприятия, направленные на укрепление дружественных отношений и поддержание взаимовыгодного диалога между странами Прикаспия. По мнению первого секретаря Генерального консульства Республики Казахстан в Астрахани Булата Кокенова, популяризация спорта среди молодёжи является ключом к формированию здоровой нации, а проведение массовых спортивных мероприятий — одной из действенных форм вовлечения молодёжи в спорт.

Вице-консул Генерального консульства Исламской Республики Иран в Астрахани Мохаммад Таджикхари констатировал, что у его дипломатического ведомства сложились тесные партнёрские отношения с вузами Астраханской области.

Заместитель министра физической культуры и спорта Астраханской области Александр Голобоков рассказал участникам круглого стола о развитии студенческого спорта в регионе.

Так, на базе астраханских вузов функционируют четыре студенческих спортивных клуба. В текущем году Астрахань стала местом проведения всероссийских и региональных студенческих соревнований по киберспорту, мини-футболу, баскетболу, русским шашкам, пулевой стрельбе из пневматического оружия, шахматам, настольному теннису, бадминтону и волейболу. Студенческие команды принимают участие в таких спортивно-массовых мероприятиях, как Всероссийский олимпийский день, Всероссийский день ходьбы, Кросс нации, Игры ГТО и других.

Как сообщили в министерстве внешних связей Астраханской области, в ходе мероприятия участники дискуссии и ведущие российские эксперты в сфере молодежного спорта высказали идеи и предложения, которые помогут определить дальнейшие пути развития студенческого спортивного движения на Каспии.

Участники круглого стола также затронули проблему освещения событий студенческого спорта в СМИ, обратили внимание на развитие новых видов фиджитал-спорта, поделились опытом проведения соревнований по морской робототехнике.