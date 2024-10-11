Комарову увековечили в Ханты-Мансийске как почетного гражданина

Бывшего губернатора Югры Наталью Комарову увековечили на аллее почетных граждан в Ханты-Мансийске.

Напомним, решение о присвоении Комаровой приняли депутаты региональной думы этим летом.

Присвоить своей предшественнице такое звание предложил глава округа Руслан Кухарук. Депутаты сделали Комарову почетным гражданином округа. За это проголосовали 35 депутатов, двое воздержались.

30 мая, Наталья Комарова объявила о своей отставке. Мэр Тюмени и уроженец Урая (ХМАО) Руслан Кухарук стал исполняющим обязанности главы Югры. Новый глава региона попросил Комарову представлять Югру в Совете Федерации.