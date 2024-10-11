Под Первоуральском водитель "Нивы" разбился, врезавшись в Камаз

Под Первоуральском на 3 км автодороги "Билимбай - Тарасково" разбился водитель Lada Niva. Мужчина 1951 г.р. выехал на встречную полосу и врезался в Камаз.

Как сообщает пресс-служба областного УГИБДД, трагедия произошла в 09.03. Водитель легковушки не учел погодные условия и выбрал небезопасную скорость, из-за чего не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в большегруз по управлением водителя 1974 г.р.

Водитель "Лады" скончался на месте происшествия еще до прибытия медиков. По данному факту назначено проведение расследования.

Напомним, что вчера вечером под Первоуральском произошла аналогичная ситуация. Водитель "Лады" также не справился с управлением и на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом. Водителя доставили в больницу.

Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость движения, с учетом метеоусловий и состояния дорожного полотна, которая позволит в любой момент остановить транспорт и не уйти в занос.