Под Первоуральском "Лада" на полной скорости влетела в грузовик

На 11 км автодороги "Битимка – Первомайское" Первоуральского ГО произошло ДТП с "Lada Kalina" и большегрузом "Volvo" в составе с полуприцепом "Шмитц". Двое, находившиеся в салоне легковушки, госпитализированы.

Как рассказали в областном УГИБДД, авария произошла 10 октября в 16.15. По предварительным данным водитель 1976 г.р., управляя "Ладой" не учел скорость в конкретных погодных условиях, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком под управлением водителя 1961 г.р. Усугубила ситуацию и летняя резина на легковом авто.

Водителя и пассажира "Лады" доставили в ГАУЗ СО "ГБ г. Первоуральск" для оказания медицинской помощи. Установлено, что оба были пристегнуты. За 23 года водительского стажа, к административной ответственности автовладелец ни разу не привлекался, по результатам освидетельствования - трезв.

Водитель большегруза также был трезв. За 41 год водительского стажа привлекался к административной ответственности пять раз. В этот вечер он перевозил 19 тонн строительно-отделочных материалов. По факту ДТП полиция проводит проверку.

Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать ПДД, выбирать скорость движения в соответствии с дорожными и погодными условиями.