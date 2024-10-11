11 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

500 миллионов потратят на модернизацию систем ЖКХ в Екатеринбурге и Первоуральске

Екатеринбург и Первоуральск получат почти 500 млн рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Такую заем в рамках стратегической инициативы "Инфраструктурное меню" муниципалитетам предоставит Фонд национального благосостояния, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"По поручению губернатора Евгения Куйвашева мы максимально используем имеющиеся инструменты федеральной поддержки, в том числе такие, как "Инфраструктурное меню", для проведения работ по модернизации коммунального комплекса. Это позволяет в оптимальные сроки проводить масштабные преобразования и, тем самым, повышать качество жизни уральцев", - заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Оператором средств станет государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

224,6 млн передадут в столицу Урала. На эти деньги будет проведена реконструкция участков тепловой сети по улице Монтерской, 3, где зафиксирован максимальный уровень износа. Ремонт около 1 км. сетей позволит снизить теплопотери и избежать возможных аварийных ситуаций. Специалисты обещают увеличить качество предоставляемой услуги для более чем 18 тыс. екатеринбуржцев. Общая сумма затрат - 280,8 млн рублей, 56,2 из которых выделят из средств инвестиционной программы ресурсонабжающей компании "Т Плюс".

268,5 млн Фонд направит в Первоуральск для модернизации 11,5 км тепловых сетей с прокладкой циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения. Благодаря этому значительно снизится риск возникновения аварийных ситуаций и технологических потерь, а качество услуги повысится для 7 тыс. местных жителей. Общая сумма 335,7 млн, 67,2 из которых также выделены из средств инвестиционной программы "Т Плюс".

Обновленные участки тепловых сетей будут запущены в эксплуатацию уже следующем в отопительном сезоне 2025-2026 годов.

Теги: Екатеринбург, Первоуральск, ЖКХ, модернизация,


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