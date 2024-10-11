Армия России в ДНР взяла под контроль Желанное Второе и Островское

Минобороны России сообщило о взятии под контроль еще двух населенных пунктов ДНР.

В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Желанное Второе и Островское Донецкой Народной Республики.

Ранее стало известно, что из взятого российскими военными Угледара в Донецкой народной республике (ДНР) эвакуировали первую группу мирных жителей. Людей перевезли в безопасное место и оказали медицинскую помощь. Сейчас они находятся в полной безопасности.