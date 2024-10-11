Из взятого российскими военными Угледара эвакуировали первую группу мирных жителей

Из взятого российскими военными Угледара в Донецкой народной республике (ДНР) эвакуировали первую группу мирных жителей. Как сообщает ТАСС, людей перевезли в безопасное место и оказали медицинскую помощь. Сейчас они находятся в полной безопасности.

На днях глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что обстановка остаётся напряжённой: военные силы Украины продолжают обстреливать Угледар.

Министерство обороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск "Восток".

До начала боевых действий в Угледаре жили около 15 тысяч человек. По неподтверждённым данным, перед взятием города там осталось около ста жителей.

Некоторые эксперты назвали взятие Угледара переломным моментом специальной военной операции.