Екатеринбург теперь начнет выдавать единовременные выплаты за участие в СВО и семьям мигрантов

Единовременные выплаты за участие в СВО власти Екатеринбурга решили выдавать теперь и семьям мигрантов, отправившихся на фронт. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

Документ вносит изменения в постановление о предоставлении выплаты. Ранее ее мог получить гражданин РФ, заключивший контракт в военкомате Екатеринбурга. Сейчас же в постановлении строка "граждан Российской Федерации" заменена словом просто "граждан".

В пресс-службе мэрии Накануне.RU подтвердили, что речь теперь также идет и о приезжих "екатеринбуржцах".

Напомним, что родственники участника СВО в Екатеринбурге получают единовременную выплату в размере 20 тыс. рублей на семью, а также по 20 тыс. на каждого ребенка военнослужащего. Деньги могут получить родители или опекуны солдата, его супруга, бабушка или дедушка, а также дети. В противном случае, сумма будет переведена на счет самого бойца.