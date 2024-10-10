Нобелевскую премию 2024 года по литературе получила писательница из Южной Кореи

Нобелевскую премию 2024 года по литературе получила писательница из Южной Кореи Хан Ган.

Ее наградили за "насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни", сообщает "Коммерсант".

В прошлом году Нобелевскую премию по литературе получил норвежец Юн Фоссе, а в 2022 году лауреатом стала французская писательница Анни Эрно.

Ранее в этом году Нобелевскую премию по химии присудили за изучение структуры белков, по физике премии получили ученые за исследования в области машинного обучения с использованием искусственных нейронных сетей.

Нобелевскую премию по литературе присуждают с 1901 года. Как указал шведский изобретатель и филантроп Альфред Нобель в своем завещании, награды достоин тот, кто создал "выдающееся литературное произведение идеалистического направления". За это время премию получили известные писатели Иван Бунин, Эрнест Хемингуэй, Михаил Шолохов, Александр Солженицын и Габриэль Гарсиа Маркес.

Церемония награждения всех лауреатов 2024 года состоится 10 декабря в Стокгольме.