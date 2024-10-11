В Курске при обстреле ВСУ повреждены семь автомобилей и два дома

В Центральном округе Курска после падения обломков ракеты повреждены семь машин и два дома. Об этом сообщает администрация города в Telegram-канале.

Отмечается, что в течение дня будут составлены акты, людям предоставят информацию о порядке получения необходимой помощи в восстановлении пострадавшего имущества.

Накануне в мэрии сообщили, что над Курском сбита ракета, один из ее обломков прилетел во двор жилого дома.

Минувшей ночью над территорией Курской области был уничтожен один беспилотник самолетного типа.