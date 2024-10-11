В Забайкалье попытались объяснить "козявочный перформанс" губернатора Осипова

В администрации Забайкалья попытались объяснить "козявочный инцидент", произошедший с губернатором Александром Осиповым, пишет Mash.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором видно, как Осипов поковырялся в носу, а затем той же рукой коснулся куртки начальницы лесничества Елены Шаляпиной, которая докладывала ему о крупных пожарах в регионе.

Как пояснил зампред правительства по информационной политике и информационным проектам Вячеслав Кулаков, было найдено полное видео неоднозначного момента.

"Все, что Александр Михайлович вспомнил: сильный пожар, дымище, мошки много. Сил для тушения не хватало. Сегодня нашли полное видео — удивительно, но оказалось именно так", — приводит его слова Mash.

Сам Осипов прокомментировал видео так: "Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять. Главное, чтобы вся эта история не расстроила Елену Шаляпину".

Как пишет телеграм-канал, Шаляпина сейчас скрывается от журналистов и через коллег просит не беспокоить ее по поводу этой истории.

Напомним, в период пандемии Осипов оказался в центре скандала после того, как на оперативном совещании поручил региональному правительству ускорить темпы вакцинации от коронавируса любыми способами. "Хотите — придумайте там, кварталы оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам", - цитировали его местные СМИ. После этого заявления Осипов получил шквал неодобрительных откликов в соцсети и закрыл комментарии на своей странице.