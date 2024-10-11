11 Октября 2024
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Общество Оренбургская область
Фото: Накануне.RU

Shaman вопреки обещаниям не перевел деньги пострадавшим от паводка в Оренбуржье

Певец Shaman (Ярослав Дронов) не вернул в бюджет Оренбурга часть своего крупного (16 млн руб.) гонорара, которая могла пойти на помощь пострадавшим от паводка жителям региона. Информация об этом появилась на фоне сведений о том, что певец пообещал сделать это.
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Ранее стало известно, что артист обещал городским властям передать часть гонорара от выступления в Оренбурге на Дне города (30 августа) пострадавшим от масштабного наводнения. В пресс-службе мэрии заявили РИА Новости, что договоренностей между администрацией и главой Оренбурга о перечислении певцом части гонорара за выступление не было. Деньги не ждали, их не перечислили. В правительстве области изданию сообщили, что не выступали заказчиком этого городского мероприятия, о договоренностях о передаче денег не знают.

Напомним, незадолго до выступления Дронова в Оренбурге глава комитета Госдумы по делам семьи, детства и материнства Нина Останина направила губернатору Оренбургской области Денису Паслеру просьбу не расходовать 16 млн руб. из городского бюджета на гонорар певцу, а направить эти деньги на помощь пострадавшим от наводнения людям. Которые, к слову, к тому времени уже начали возмущаться в соцсетях, узнав стоимость выступления Ярослава Дронова на концерте в честь Дня города.

Теги: Ярослав Дронов, Shaman, Оренбург, выступление


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