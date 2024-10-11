11 Октября 2024
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Фото: Накануне.ru

Глава СКР потребовал возбудить уголовное дело после избиения 10-летнего мальчика в Нижнем Тагиле

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить и расследовать уголовное дело по факту избиения 10-летнего мальчика в Нижнем Тагиле его сверстниками. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Инцидент произошел 8 октября в одном из местных дворов. Компания детей из школы №13 подкараулила мальчика и напала после уроков. Среди них были два мальчика и две девочки - одноклассники пострадавшего и еще один школьник из параллели. Одна из одноклассниц якобы сильно пинала ребенка в живот, а когда тот упал, пинать ногами принялись и другие обидчики. Мальчик же мог только плакать и звать на помощь.

Остановил детей прохожий мужчина. Убегая, школьники пригрозили, что это не последнее нападение. Ребенок смог добраться до дома, откуда ему и вызвали "скорую".

"Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Мирошниченко К.В. возбудить и расследовать уголовное дело по данному факту, а также представить доклад об установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщили в СКР.

Теги: Нижний Тагил, уголовное дело, избиение


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