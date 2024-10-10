10 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле подростки избили 10-летнего мальчика

В Нижнем Тагиле пятеро четвероклассников избили 10 летнего мальчика из-за давних обид. Уже дома ребенку вызвали "скорую".

Инцидент произошел 8 октября в одном из местных дворов. Компания детей из школы №13 подкараулила мальчика и напала после уроков. Среди них были два мальчика и две девочки - одноклассники пострадавшего и еще один школьник из параллели. Как сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на источник, одна из одноклассниц сильно пинала ребенка в живот, а когда тот упал, пинать ногами принялись и другие обидчики. Мальчик же мог только плакать и звать на помощь.

Остановил детей прохожий мужчина. Убегая, школьники пригрозили, что это не последнее нападение. Ребенок же смог добраться до дома, откуда ему и вызвали "скорую".

В пресс-службе городской полиции сообщили, что сотрудники ПДН уже ведут проверку. Личности всех участников драки установлены. В управлении образования Нижнего Тагила добавили, что вечером следующего дня всех обидчиков вместе с родителями, а также пострадавшего с семьей пригласили в школу для выяснения причин конфликта. Также запланировано проведение профилактической работы в классе.

Теги: Нижний Тагил, избиение, ребенок


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