Два поезда столкнулись в Челябинской области

Два грузовых поезда столкнулись в Челябинской области. Как сообщает телеграм-канал Южно-Уральской железной дороги, столкновение произошло 10 октября в 21:43 по местному времени на станции Челябинск-Южный. В результате сошли с рельсов три пустых вагона и один – с грузом.

Пострадал один из работников локомотивных бригад, который получил ушибы. Ему оказали медицинскую помощь.

К месту происшествия направили восстановительный поезд со станции Челябинск. Причины происшествия устанавливаются. ЧП никак не повлияло на движение пассажирских поездов.