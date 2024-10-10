10 Октября 2024
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Четверых жителей Челябинской области задержали за поездку на грузовом поезде

Полицейские Миасса задержали четверых молодых людей, которые путешествовали в грузовом вагоне поезда. Об этом Накануне.RU сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте.

Как рассказали в ведомстве, 8 октября диспетчер путевой части на станции Златоуст сообщил в линейный отдел полиции о том, что на перегоне "Хребет – Уржумка" дорожный мастер заметил в вагонах грузового поезда четверых человек.

Во время кратковременной остановки грузового поезда на станции Уржумка транспортные полицейские задержали в двух последних вагонах состава отчаянных путешественников.

Правонарушителями оказались трое молодых людей и одна девушка, все они жители Миасса. Компанию доставили в дежурную часть ЛОП на станции Златоуст. Сотрудники полиции выяснили, что молодые люди официально нигде не трудоустроены и ранее проблем с законом не имели.

Со слов молодых людей, на станции Миасс они хотели перейти через железнодорожные пути, но им помешал грузовой поезд, который стоял на путях. Находчивые жители Миасса не хотели обходить состав, поэтому полезли через вагоны, и в это время поезд тронулся. Нарушители не успели спуститься и остались на вагонах движущегося состава.

Сотрудники ЛОП на станции Златоуст привлекли нарушителей к административной ответственности по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ "Посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно самовольная без надобности остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде".

В качестве наказания каждому из них назначили штраф в размере 2000 рублей.

Теги: поезд, нарушение


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