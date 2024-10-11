Губернатор Вологодской области намерен убрать алкомаркеты

В Вологодской области крупные сети по продаже алкоголя могут уйти с регионального рынка в марте 2025 года.

Об этом заявил губернатор Георгий Филимонов. По его словам, правительство готовит проект закона, согласно которому с весны следующего года в регионе начнут действовать новые ограничения, а также запреты на продажу алкоголя.

Глава региона предупредил, что из области придется уйти, в том числе крупным торговым сетям – "Бристолю" и "Красному и белому".

Филимонов указал, что его инициативу убрать алкомаркеты поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Также правительство региона прорабатывает вопрос о запрете продажи алкогольной продукции около учреждений культуры, образования, здравоохранения и спорта, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что в Свердловской области собираются частично запретить продажу алкоголя в ночное время. С такой инициативой выступило правительство региона.