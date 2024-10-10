Остался под впечатлением. Новый полпред в УрФО Жога посетил "Уралвагонзавод"

Полномочный представитель Президента России в УрФО Артем Жога посетил с рабочим визитом "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает пресс-служба полпредства. По словам полпреда, он был впечатлен увиденным.

"Больше всего поразили люди. Сотрудники "Уралвагонзавода" повторяют подвиг, который совершали их предшественники в годы Великой Отечественной войны. Тогда, в тяжелейших условиях, наши рабочие и инженеры производили огромное количество танков. Сегодня они также круглосуточно стоят у станков, обеспечивая наших бойцов необходимой и надежной техникой", - отметил Артем Жога.

Он также встретился с гендиректором концерна "Уралвагонзавод" Александром Потаповым для обсуждения актуальных вопросов и дальнейших планов по совместной работе.

Напомним, что со вступлением в новую должность Артем Жога заявил о намерении посетить каждый регион УрФО, чтобы лично познакомиться с руководителями и узнать о самых острых проблемах, нуждающихся в оперативном решении.