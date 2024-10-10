Ушедшей в отставку тюменской чиновнице прочат пост в правительстве Югры

Ушедшей в отставку заместителю директора департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Наталье Огородниковой прочат пост в правительстве Югры, сообщает "ПиГ" со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Огородникова – член влиятельного клана уральских политиков, сестра соратницы экс-полпреда Якушева Костаревой и жена председателя Счетной палаты Тюменской области.

Напомним, ранее сообщилось, что Наталья Огородникова с сегодняшнего дня завершила работу в правительстве Тюменской области. В департаменте АПК она работала с 2014 года. Уход чиновницы объясняют переходом на новое место работы.

Отметим, что сегодня в Югре состоялось последнее заседание правительства в старом составе, где он заявил, что смена произойдет в понедельник – 14 октября.