Ушла в отставку заместитель директора департамента АПК Тюменской области

Вслед за директором департамента культуры Еленой Майер уходит в отставку заместитель директора департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Наталья Огородникова, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Карьеру она завершила с 10 октября. Сообщается, что Огородникова переходит на новую работу.

Наталья Огородникова работала в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области с ноября 2014 года, курировала организацию работы по реализации мероприятий государственной программы Тюменской области "Развитие агропромышленного комплекса". В рамках мероприятий государственной программы сельскохозяйственным товаропроизводителям и предприятиям пищевой промышленности оказывается порядка 30 мер господдержки в ежегодном объеме до 5 млрд рублей. Под ее руководством в Тюменской области с 2017 года заработал механизм льготного кредитования в агропромышленном комплексе за счет средств федерального бюджета.

В последний рабочий день Наталье Огородниковой вручили Благодарственное письмо Правительства Тюменской области.

"Я хочу поблагодарить Вас за хорошую работу. Вы профессионал своего дела. Пусть впереди Вас ждет самое лучшее!", - сказал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов.