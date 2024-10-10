В ТЦ Екатеринбурга увеличили число пунктов вакцинации

В Екатеринбурге увеличили количество мобильных пунктов вакцинации от гриппа, расположенных в торговых центрах. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Единственный способ, дающий надежную защиту от вируса гриппа и тяжелых последствий заболевания, – вакцинация. Наша задача – обеспечить максимальную доступность пунктов вакцинации для уральцев. Мы это сделали, в том числе, с помощью объектов, расположенных в торговых центрах", – отметил главный внештатный специалист министерства здравоохранения Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

11 и 12 октября мобильные пункты будут работать:

ТРЦ Гринвич (8 Марта, 46, вход со стороны Радищева — 8 Марта, 3-й этаж, по стороне фитнес-центра) — пятница с 14:00 до 19:00, суббота — с 10:00 до 15:00;

ТЦ МЕГА (Металлургов, 87, рядом с офисом Мои документы) — пятница с 14:00 до 19:00, суббота — с 10:00 до 15:00;

ТЦ Дирижабль (Академика Шварца, 17, 2-й этаж) — пятница с 14:00 до 19:00, суббота — с 10:00 до 15:00;

ТЦ Апельсин (Блюхера, 39, 1-й этаж, напротив аптеки) — пятница с 14:00 до 19:00, суббота — с 10:00 до 15:00;

Торговый центр (Сыромолотова, 22, 1-й этаж, Бургер Кинг, помещение 10) — пятница с 14:00 до 19:00, суббота — с 10:00 до 15:00;

ТРЦ Парк Хаус (Сулимова, 50, цокольный этаж, вход со стороны Основинского парка) — пятница с 14:00 до 19:00, суббота — с 10:00 до 15:00;

ТРЦ VEER Mall (Космонавтов, 108д, 2-й вход, 1-й этаж) — пятница с 14:00 до 19:00, суббота — с 10:00 до 15:00.

Чтобы поставить прививку необходимо иметь при себе паспорт, подтверждающий возраст старше 18, медицинский полис, а также по желанию прививочный паспорт. В настоящее время от гриппа привито около 28% жителей региона.