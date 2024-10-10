Минобороны РФ: Уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot

Российские военные поразили две пусковые установки ЗРК Patriot американского производства, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что военные цели были уничтожены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России.

Кроме того, поражены кабина боевого управления AN/MSQ-104 и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США.

Ранее сообщалось, что оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" уничтожил американский зенитно-ракетный комплекс Patriot и живую силу боевиков в Днепропетровской области. Это произошло из-за коррумпированности и низкого интеллекта украинского генералитета, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая. Она возмутилась тем, что это уже не первый уничтоженный Patriot. Немецкий журналист Юлиан Репке назвал произошедшее "черным днем для Украины", так как на вооружении местного режима стоит крайне мало таких ЗРК.