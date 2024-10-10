В Новом Уренгое мальчик выстрелил в девочку из пневматического пистолета

В Новом Уренгое мальчик выстрелил в школьницу из пневматического пистолета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР

В ведомстве объяснили происшествие случайностью. Пистолет выстрелил внутри сумки, в которой мальчик его пронес. Пневматическая пуля задела ученицу. Девочке оказали медицинскую помощь. У нее ссадина на щеке. Оснований для госпитализации нет.

Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) руководства школы и охранной организации по обеспечению безопасности в учебном заведении.