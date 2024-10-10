Модернизация коммунальных сетей позволила повысить качество ЖКХ-услуг в Астраханской области

В Приволжском районе Астраханской области завершили модернизацию почти 13 км сетей водоотведения. Работы выполнили по программе с участием финансовой поддержки Фонда развития территорий. Благодаря этому повысилось качество жизни более 20 тысяч человек.

В селе Началово была проведена реконструкция разводящих сетей водоотведения протяженностью 3,3 км. Кроме того, обновили 9,6 км системы водоотведения в селе Осыпной Бор.

Сейчас в регионе по этой программе продолжаются работы еще на ряде объектов. В Началово также заменяют 7,6 км сетей водоснабжения, а в Камызякском районе идет ремонт магистрального водовода общей протяженностью 11,3 км, протянувшегося от села Раздор до села Тузуклей.

Как сообщает министерство строительства и ЖКХ Астраханской области, на сегодняшний день работы в Началово выполнены на 66%, в Камызякском районе – на 50%. Их планируется завершить до конца текущего года.

Всего по данной программе с 2023 года было обновлено более 30 км инженерных сетей, благодаря чему качество коммунальных услуг улучшилось для 23,7 тыс. жителей региона.