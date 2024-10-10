Поломка в самолете вынудила три других борта отправиться в Челябинск вместо "Кольцово"

Три самолета не смогли минувшим вечером приземлиться в аэропорту "Кольцово" из-за поломки в уже прибывшем воздушном судне. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"При заходе на посадку рейса WZ-1098 Астана – Екатеринбург сработала ложная индикация невыпуска стойки шасси. В целях обеспечения безопасности полетов и в соответствии с правилами выполнения полетов, командир воздушного судна доложил о факте в аэропорт прибытия", - пояснили в пресс-службе.

Там рассказали, что в 20.25 самолет благополучно приземлился, где его уже ожидали оперативные службы "Кольцово". Высадка пассажиров прошла непосредственно на взлетно-посадочной полосе.

Специалисты оперативно отбуксировали воздушное судно на стоянку, однако за то время, которое оно простояло на взлетно-посадочной полосе, в "Кольцово" не смогли приземлиться три самолета - из Санкт-Петербурга, Дубая и Петропавловска-Камчатского. Экипажами было принято решение об уходе на запасной аэродром в Челябинск.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.