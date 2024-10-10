Артем Жога поблагодарил южноуральцев: Вы действительно большой тыл для наших парней на переднем крае!

Накануне полпред президента в Уральском округе Артем Жога побывал с рабочей поездкой в Челябинской области. Визит начался встречей с губернатором Южного Урала Алексеем Текслером.

Динамика развития региона впечатляет.За последние 5 лет ВРП вырос почти в два раза, в 2024 году планируется порядка 3 трлн рублей.

«Это хорошие темпы, они превышают показатели по стране. Индекс промышленного производства по итогам прошлого года составил почти 111%. Рост инвестиций за последние пять лет - 75%, в национальном инвестиционном рейтинге мы занимаем десятое место. В прошлом году побили рекорд по вводу жилья – ввели более 2 млн 100 тысяч кв метров. Показатели по заработной плате – в этом году мы достигнем 70 тыс. рублей. Сейчас это 69 тыс. руб. Рост реальной заработной платы за пять лет – 40%. А рост реальных среднедушевых доходов +30%», - сообщил Алексей Текслер.

За последние годы появились новые производства: Челябинский завод горэлектротранспорта (выпускает троллейбусы, планируется выпуск электробусов); завод промышленных роботов, на открытии которого был Президент; завод по производству архитектурного стекла, с господдержкой в Кизильском районе планируется в этом году запуск племрепродуктора по производству отечественного кросса кур.

«Из тех проектов, которые мы планируем реализовать в будущем – в этом году должны открыть завод по производству минеральных удобрений в Карабаше, в следующем году новый цинковый завод в Верхнем Уфалее», - добавил Алексей Текслер.

Также губернатор сообщил полпреду, что регион к отопительному сезону готов, в 31 муниципалитете теплоснабжение запущено полностью, в 12 частично. До конца недели эту работу завершат.

О помощи Донбассу Алексей Текслер рассказал отдельно. Южный Урал помогает в восстановлении Ясиноватой и Волновахи. В Волновахе восстановлено 42 объекта, в Ясиноватой – 12. В этом году начали работы в Авдеевке.

Артём Жога отметил, что Челябинская область – сильный промышленный регион, в котором активно развиваются новые инвестпроекты. И поблагодарил отдельно за активную работу по восстановлению городов на Донбассе.

Вторым пунктом рабочей программы полпреда было вручение наград 20 выдающимся жителям Челябинской области - сотрудникам НПО «Электромашина», СКБ «Турбина», ПАО «ЧМК».

«Вы действительно большой тыл для наших парней на переднем крае. Спасибо вам огромное за ваш труд!», – обратился к собравшимся уральский полпред.

Вручив государственные награды, Артем Жога выразил южноуральцам благодарность от имени Президента: «Президент всегда говорит, что Урал – это действительно сердце и опора всей нашей страны. Он по достоинству всегда оценивает работу всех предприятий уральского промышленного комплекса и конкретно города Челябинска и всей Челябинской области. Выражаю вам благодарность от нашего Президента!»

Далее полпред и губернатор побывали в новом здании филиала госфонда «Защитники Отечества», которое занимает площадь в 4 тысячи. кв. метров. Пространство имеет понятную маршрутизацию, зоны отдыха для детей и множество иных локаций. В том числе, здесь ведут прием специалисты центра занятости населения, юристы, психолог и множество иных профессионалов. Функционирует тренажерный зал, оборудованные кабинеты по обучению уходу за родственниками, получившими травмы в ходе СВО, пункт проката техсредств реабилитации и др.

Полпред отметил, что хорошо знаком с нюансами работы фонда в разных регионах и подчеркнул, что новое здание в Челябинске одно из лучших: «Хочу сразу отметить, что это замечательный филиал фонда с организованной работой. Поражен тем объемом, форматом, который здесь создан, теми условиями, которые предоставлены для наших ребят, для их семей. Проведена огромная работа. Еще раз говорю вам огромное спасибо, потому что это сложно».

На встрече с активистами, осуществляющими поддержку бойцов, губернатор Алексей Текслер отметил: «Нет сегодня более важной задачи для каждого из нас, чем помощь нашей армии, нашим бойцам и членам их семей. Будем продолжать развивать это направление. Приняли принципиальные решения строить новый медицинский центр по реабилитации, будем заниматься адаптивными видами спорта».

Комплекс мер поддержки участников СВО и их семей в Челябинской области обширен и включает самые разные возможности. А с 1 августа региональная выплата для заключающих контракт с МО РФ увеличена, в совокупности с федеральной и муниципальной выплатами она составляет 1 млн 205 тысяч рублей.

В завершении полпредского визита Артем Жога и Алексей Текслер в сопровождении гендиректора концерна «Уралагонзавод» Александра Потапова побывали на «ЧТЗ-УРАЛТРАК».

«Сегодня посетил несколько оборонных заводов Челябинской области. Пообщался не только с руководителями заводов, но и с рабочими, которые ежедневно своими руками приближают Победу. Коллективы предприятий создают агрегаты и продукцию, жизненно важную для бойцов на фронте», - отметил Артем Жога.

В цехе высокоточных станков специалисты продемонстрировали образцы основной линейки дизельных двигателей ЧТЗ, которыми оснащается отечественная бронетанковая техника, на новом участке ионного азотирования инженеры рассказали о реализации большого проекта по модернизации станочного парка предприятия.

«Челябинский тракторный завод включен в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса. Двигатели, которые изготавливают здесь, являются главной частью выполнения гособоронзаказа предприятиями, специализирующимися на производстве гусеничной техники (танки, самоходные машины и пр.). Завод развивается, реализует программу технического перевооружения. В феврале этого года мы запустили новый производственный участок для увеличения выпуска продукции. Ионно-плазменное азотирование коленчатых валов позволяет значительно повысить прочность и надежность двигателей», - пояснил Алексей Текслер.

Гендиректор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов заверил, что на заводе тщательно следят за качеством выпускаемых дизельных двигателей: «Ответственность, которая с началом специальной военной операции легла на плечи трудового коллектива ЧТЗ, достаточно велика, и челябинцы справляются со всеми поставленными задачами. Также на заводе за последнее время произошли серьезные положительные изменения по увеличению численности трудового коллектива, по увеличению заработных плат».