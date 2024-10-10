Жителей поселка в Адыгее эвакуируют из-за возгорания после атаки БПЛА

В Адыгее жителей поселка Родникового эвакуируют из-за пожара, который начался после атаки беспилотников на регион. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"Минувшей ночью пригород Майкопа подвергся атаке вражеских беспилотников", — написал он в Telegram-канале.

Жертв и пострадавших нет. Пункт временного размещения развернут в станице Ханской.

Всего прошедшей ночью российские средства ПВО уничтожили 92 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. 47из них — над Краснодарским краем, 12 — над Курской областью. Еще девять подавили над Ростовской областью, четыре — над Брянской, по два над Белгородской областью и Крымом, один над территорией Воронежской области, 15 БПЛА — над акваторией Азовского моря.