Жилой дом загорелся в Белгороде после обстрела ВСУ

Жилой дом загорелся в Белгороде после обстрела вооруженных сил Украины. На место уже выехал губернатор области Вячеслав Гладков. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Обстрел города произошел сегодня утром. По предварительной информации, горит один жилой дом.

"Недоброе утро, к сожалению. У нас сегодня очередной обстрел города Белгорода со стороны вооруженных сил Украины. Вижу несколько столбов черного дыма. Сейчас первая информация, которая поступила, говорит один жилой дом. Выехал на место", - сказал Гладков.

Он отметил, что позже сообщит подробную информацию.