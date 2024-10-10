Ураган века: 125 домов разрушены во Флориде

Около 125 домов разрушено в результате торнадо, которые обрушились на Флориду перед приходом урагана "Милтон". Их было уже 90.

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Как пишет RT, об этом телеканалу ABC News рассказал глава регионального Управления по чрезвычайным ситуациям Кевин Гатри.

"На восточном побережье Флориды зафиксирована активность торнадо, которая привела к разрушениям инфраструктуры", — сказал Гатри.

По его словам, большая часть разрушенных домов — это мобильные дома и жилье пожилых людей.

"Милтон" накануне назвали крупнейшим в истории, по словам климатологов, скорость ветра должна побить все рекорды. Согласно прогнозам, после этого урагана изменится вся береговая линия штата Флорида, четырехметровые волны вызовут наводнения, будут разрушены здания. Президент США Джо Байден заявил, что штату Флорида грозят сильнейшие разрушения за последнее столетие.

При этом, когда ураган "Милтон" достиг побережья, стал слабее урагана "Хелен", который бушевал в США 2 недели назад.

Из штата Флорида ранее эвакуировались более пяти миллионов человек. СМИ отмечают, что некоторые жители все равно остались в своих домах, несмотря на предупреждение о смертельной опасности.