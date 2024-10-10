Актер Стивен Сигал посетил пленных в колонии под Донецком

Актер Стивен Сигал посетил пленных членов "Азова" (организация признана террористической и запрещена в России) в колонии под Донецком, сообщает Lenta.ru.

Он побывал в разрушенном после атак изоляторе в Еленовке. Сигалу заключенные рассказали об условиях содержания.

"К нам относятся хорошо, достаточно хорошо. Не на что жаловаться. Я считаю, что условия приемлемы", – заявил один из пленных.

Он добавил, что мечтает вернуться домой. Кадры встречи опубликовали "Вести".

Стивен Сигал с 2018 года занимает пост специального представителя МИД РФ по гуманитарным связям РФ и США. В 2023 году он сообщил, что готовит документальный фильм о зоне специальной военной операции (СВО). По словам режиссера, в фильме будет доказано, что это "не было вторжением России, как говорят другие страны мира".

Военнослужащие батальона "Азов" сдались в плен в ходе боев за металлургический комбинат "Азовсталь" в 2022 году. В июле того же года украинские силы обстреляли СИЗО, где содержались в том числе бойцы "Азова". По некоторым данным, жертвами удара стали 50 человек. Пострадали - 73.