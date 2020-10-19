Путин поблагодарил Стивена Сигала за восстановление популяции байкальского омуля

Глава Росрыболовства Илья Шестаков сегодня докладывал Владимиру Путину о положении дел в отрасли. Среди прочего речь зашла и о поручении президента по восстановлении популяции байкальского омуля. Оказалось, что здесь неоценимую помощь оказал американский актер с российским гражданством Стивен Сигал.

"Выделены дополнительные средства как на воспроизводство, так и на мероприятия по рыбоохране. Мы видим уже положительную динамику, сокращение популяции приостановлено, сейчас мы уже видим небольшой рост. Поэтому в перспективе 2023–2025 годов в принципе считаем возможным уже опять открыть промышленное рыболовство", - сообщил Шестаков.

Путин сам вспомнил о Сигале: "Стивен Сигал принимал участие в этой акции? Передайте ему слова благодарности". Шестаков пообещал передать: "Спасибо большое".