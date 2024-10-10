Два человека погибли во время серьёзного пожара в доме на Большой Тульской в Москве

Два человека погибли во время серьёзного пожара в доме на Большой Тульской в Москве. Их тела сотрудники МЧС нашли в квартире во время разбора завалов, пишет SHOT.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем. Сотрудники МЧС на носилках вынесли человека и передали в руки медикам.

Пожар в "Доме-корабле" начался рано утром. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Как сообщают очевидцы, жильцы кричали из окон шестого этажа соседнего подъезда, где горела квартира. Они не могли выбраться из-за сильного задымления.

На месте пожара работали четыре пожарные машины, дежурили две кареты скорой помощи.

Всего пожарные спасли 14 человек, 80 жителей вышли на улицу самостоятельно.

Сейчас открытое горение уже ликвидировано. Эксперты выясняют причины возгорания. Предположительно, произошло воспламенение проводки.

Квартира в этом доме уже горела в начале года. Тогда пожар возник на 11 этаже.