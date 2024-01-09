Глава Североуральска отрицает избиение женщины, недовольной плохой уборкой снега

Глава Североуральска Светлана Миронова прокомментировала резонансную ситуацию в микрорайоне Южный. Мэр отрицает избиение недовольной плохой уборкой снега женщины со стороны "подрядчика".

Ранее сообщалось, что жительница Североуральска Татьяна в соцсетях пожаловалась на неубранный снег у своего дома. Для привлечения внимания она воткнула в сугробы таблички с обращением к местным властям и коммунальщикам. Снег в итоге убрали, но после этого к Татьяне якобы приехали местные бизнесмены и избили.

После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Его поставил на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как рассказала Светлана Миронова на своей странице в соцсети, утверждалось, что женщина была избита "подрядчиком", якобы почетным гражданином города, чье имя было на табличке. По ее данным, человек, о котором идет речь, не является почетным гражданином.

"Я общалась с гражданином, которому предъявляются обвинения, он информацию не подтвердил. Данная ситуация доведена мной до компетентных органов, которые в настоящее время занимаются расследованием", - заявила глава Североуральска.

Также она объяснила, почему завалы снега оказались неубранными. По словам Светланы Мироновой, с 1 января 2024 года содержанием дорог в микрорайоне Южный занимается новый подрядчик – ИП Халевин А.В. Глава города отметила, что его работники "допустили эту ситуацию по незнанию".

"Кучу снега убрали в течение нескольких часов, как стало известно о ней", - добавила Миронова.

Она призвала доверять только официальной проверенной информации и "не пользоваться слухами".

"К сожалению, в наше время много фейковых новостей, ситуация будет проанализирована специалистами ОМВД и будут приняты меры", - пообещала глава.