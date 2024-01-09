Глава Североуральска отрицает избиение женщины, недовольной плохой уборкой снега

09 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Глава Североуральска отрицает избиение женщины, недовольной плохой уборкой снега

Глава Североуральска Светлана Миронова прокомментировала резонансную ситуацию в микрорайоне Южный. Мэр отрицает избиение недовольной плохой уборкой снега женщины со стороны "подрядчика".

Ранее сообщалось, что жительница Североуральска Татьяна в соцсетях пожаловалась на неубранный снег у своего дома. Для привлечения внимания она воткнула в сугробы таблички с обращением к местным властям и коммунальщикам. Снег в итоге убрали, но после этого к Татьяне якобы приехали местные бизнесмены и избили.

Жительница Североуральска воткнула в сугроб таблички с обращением к мэру и коммунальщикам(2024)|Фото: Татьяна Черная / группа "Североуральск ❘ Новости ❘ proseverouralsk.ru" / vk.com/proseverouralsk

После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Его поставил на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как рассказала Светлана Миронова на своей странице в соцсети, утверждалось, что женщина была избита "подрядчиком", якобы почетным гражданином города, чье имя было на табличке. По ее данным, человек, о котором идет речь, не является почетным гражданином.

"Я общалась с гражданином, которому предъявляются обвинения, он информацию не подтвердил. Данная ситуация доведена мной до компетентных органов, которые в настоящее время занимаются расследованием", - заявила глава Североуральска.

Также она объяснила, почему завалы снега оказались неубранными. По словам Светланы Мироновой, с 1 января 2024 года содержанием дорог в микрорайоне Южный занимается новый подрядчик – ИП Халевин А.В. Глава города отметила, что его работники "допустили эту ситуацию по незнанию".

"Кучу снега убрали в течение нескольких часов, как стало известно о ней", - добавила Миронова.

Место, где жительница Североуральска воткнула в сугроб таблички с обращением к мэру и коммунальщикам(2024)|Фото: Татьяна Черная / группа "Североуральск ❘ Новости ❘ proseverouralsk.ru" / vk.com/proseverouralsk

Она призвала доверять только официальной проверенной информации и "не пользоваться слухами".

"К сожалению, в наше время много фейковых новостей, ситуация будет проанализирована специалистами ОМВД и будут приняты меры", - пообещала глава.

Теги: снег, избили, глава, Североуральск


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.01.2024 20:04 Мск В Североуральске женщину избили после жалоб на неубранный с улиц снег

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети