09 Января 2024
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Фото: Накануне.ru

Минимум в 20 регионах существует дефицит учителей ключевых дисциплин

В некоторых регионах России наблюдается сложная ситуация с преподаванием ключевых дисциплин — математики, физики, русского языка, литературы, иностранных языков.

Так, в Орловской области в прошлом году вакантными были 160 учительские ставки (в 2022-м — 198), в Ханты-Мансийске — 152, на Ямале — 170 (в 2022-м — 206), в Чувашии — 153 (в 2022-м — 181), во Владимирской области — 100 (в 2022-м — 85), Брянской — 80, Еврейской автономной области — 86, Тюменской — 57, Магаданской — 49, на Чукотке — 24.

Как следует из ответов профильных региональных ведомств, по сравнению с двумя предыдущими годами в субъектах наметилась тенденция к сокращению числа незакрытых учительских вакансий. Родители учеников также говорят о нехватке специалистов. По словам самих учителей, они уходят из школ из-за низких зарплат и перегрузок. По Информации мониторинга межрегионального профсоюза работников образования "Учитель", по итогам 2023 года в 75 регионах оклады учителей недотягивают до МРОТ.

Самые низкие оклады у учителей в Карачаево-Черкесии, Еврейском автономном округе, Вологодской области и на Алтае — менее 5 тыс. руб. Также низкие оклады у учителей в республиках Северного Кавказа, Смоленской, Ивановской и других областях Центральной России, сообщают "Известия".

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать и представить системные решения проблемы оплаты труда педагогов.

Теги: учителя, образование


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