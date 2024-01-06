06 Января 2024
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Фото: Накануне.ru

Рабочие восстановили линии Надым-Салехард, из-за аварии на которых люди остались без света

Работы по восстановлению высоковольтной линии электропередач Надым-Салехард завершены. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Салехарда со ссылкой на АО "Россети". 

Ранее в горадминистрации также сообщили, что по предварительной информации, причиной аварии могли стать погодные условия. Ростехнадзор проведет расследование происшествия.

"Полностью  устранить последствия аварии "Россети-Тюмень" планируют в течение 22 часов. Все это время жизнедеятельность города будут обеспечивать генерирующие мощности АО "Салехардэнерго", - сообщили в мэрии, а после опубликовали обновленную информацию от АО "Россети".

Напомним, что из-за аварии на высоковольтной линии жители сразу нескольких микрорайонов Салехарда остались без электричества. Аварийное отключение произошло в 03.21, после чего на место были сразу направлены бригады энергетиков для подключения резервных источников питания.

Теги: Надым-Салехард, электричество, свет, авария


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