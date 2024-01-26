Топы "Газпром-медиа" не хотят освещения в СМИ суда по иску бывшего руководства "Эха Москвы"

Бывшие и действующие члены совета директоров ЗАО "Эхо Москвы" из числа топ-менеджеров "Газпром-медиа" обратились в арбитражный суд. Они добиваются закрытия от публики судебного иска от ООО "Эмхк" (бывший топ-менеджмент закрытой радиостанции).

ООО "Эмхк" добивается взыскания с "Газпром-медиа" компенсации в размере 1,1 млрд руб. за прекращение деятельности СМИ, принадлежавших ЗАО "Эхо Москвы" и за отказ признать права ЗАО на товарные знаки "Эхо Москвы" и "Радио Эхо Москвы", передают "Ведомости".

В "Газпром-медиа" переживают, что общество и СМИ могут узнать суммы средств, которые были выплачены сотрудникам СМИ, входящих в ЗАО "Эхо Москвы", при прекращении трудовых договоров, продолжают они: "Эта информация требует сохранения в тайне по закону "О персональных данных".