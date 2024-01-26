Жители Выборга сообщили о мощном взрыве
Мощный взрыв прогремел в Ленинградской области, об этом сообщают жители Выборга, пишет Mash.
По данным телеграм-канала, на месте происшествия виден белый столб дыма.
В МЧС позже сообщили, что взрыв под Выборгом — это плановые работы по добыче гранитной крошки в одном из карьеров.
Ранее в Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры был введен режим повышенной готовности. Подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения.