Жители Выборга сообщили о мощном взрыве

Мощный взрыв прогремел в Ленинградской области, об этом сообщают жители Выборга, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, на месте происшествия виден белый столб дыма.

В МЧС позже сообщили, что взрыв под Выборгом — это плановые работы по добыче гранитной крошки в одном из карьеров.

Ранее в Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры был введен режим повышенной готовности. Подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения.