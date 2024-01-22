СК проверит информацию об учительнице, угрожавшей расправой школьнику в Братске

Следствие начало проверку информации о конфликте в школе в Братске, в ходе которого педагог, предположительно, угрожала ученику расправой. Об этом сообщает СУСКР по Иркутской области.

Ранее сообщения о конфликте появились в СМИ и соцсетях. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев.

На видео в телеграм-канале Babr Mash учительница называет восьмиклассника, который сорвал ей урок, "мразью" и грозится его задушить. Комитет образования Иркутской области начал проверку, назвав случай "вопиющим", пишет канал.

В октябре скандал в школе разгорелся в Новосибирске. В соцсети попало видео, как учительница русского языка и литературы на перемене или после уроков грозит снять со школьницы штаны и опозорить перед всем классом, если та еще раз ее обзовет. В мэрии города заявили, что сообщение, опубликованное в соцсетях, не может быть основанием для официальной проверки.