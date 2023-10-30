30 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Новосибирске учительница пригрозила школьнице снять с нее штаны и "опозорить перед классом"

В Новосибирске разгорелся скандал в школе. В соцсети попало видео, как учительница русского языка и литературы на перемене или после уроков грозит снять со школьницы штаны и опозорить перед всем классом.

"Еще раз меня обзовешь - сниму с тебя штаны и опозорю перед всем классом", - говорит она девочке.

В мэрии города заявили, что сообщение, опубликованное в соцсетях, не может быть основанием для официальной проверки. Но родители могут направить обращение в департамент образования. Там разберутся.

Как сообщается, речь идет о школе №40, а инцидент будто бы произошел еще 11 октября. Но только накануне видео было опубликовано.

В комментариях очень многие не столько поддерживают действия учительницы, сколько возмущаются поведением детей, которые способны довести любого. При этом некоторые акцентируют внимание на недопустимости подобных действий в отношении учеников.

Теги: школа, учитель


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